Сыну экс-депутата Заксобрания Карелии Красулину вынесли приговор за взятку
Сегодня 11:20 Криминал
Бизнесмен Артем Красулин сумел избежать реального срока наказания за взятку, которую передал от отца сотруднику ФСБ.

фото: © Ирина Меркова для «Столицы на Онего»

Петрозаводский суд пожалел Артема Красулина и не стал лишать его свободы за участие в истории со взяткой, которую его отец экс-депутат Заксобрания Карелии и известный бизнесмен Виталий Красулин дал сотруднику ФСБ.

Приговор Красулину-младшему был вынесен сегодня, 23 сентября. Судья Денис Катанандов назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 6 млн рублей. Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.

Артем Красулин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Ранее дело квалифицировали по более «тяжелой» статье — дача взятки, а не как посредничество.

Как напомнили в Следкоме Карелии, следствием и судом установлено, что в 2024 году в производстве следователей СУ СК России по Республике Карелия находилось уголовное дело в отношении руководителей коммерческой организации по факту мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного контракта. Речь идет об известной компании «Диетгрупп», которая обеспечивала питание медучреждений Карелии. Сейчас учредитель и директор этой компании Станислав Мишичев отбывает наказание 3,5 лет. Другим учредитель на момент преступления как раз и был Красулин-старший, который поспешил выйти из состава собственников компании.

Однако, полагая, что при расследовании могут быть выявлены ранее совершенные им противоправные действия, предложил оперуполномоченному сотруднику УФСБ, которое вело сопровождение дела, на систематической основе передавать взятку, общий размер которой должен был составить 600 тыс. рублей, за его своевременное информирование о работе правоохранительных органов. Передавать денежные средства должностному лицу он поручил своему сыну. Но сотрудник ФСБ уведомил о таком предложении свое руководство. Противоправная деятельность взяткодателя и посредника фиксировалась. В период с марта по май 2024 года Артем Красулин передал от отца должностному лицу УФСБ России по Республике Карелия 200 тысяч рублей как часть ранее предложенной взятки, после чего был задержан.

Сам Красулин-старший, напомним, за эту взятку получил 4 года реального срока с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он был наказан денежным штрафом в размере 9 млн рублей. А младшего Красулина год назад, 25 сентября, 2024 года отправили под домашний арест. Не исключено, что наличие малых детей, о которых обвиняемый говорил в суде, а также слезы супруги в суде, также повлияли на решение суда.

