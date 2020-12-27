Россельхозбанк назвал самые популярные у россиян фермерские продукты к Новому году

Приближение новогоднего праздничного застолья традиционно отразилось на потребительском поведении россиян.

Аналитики Россельхозбанка исследовали изменение спроса на фермерскую продукцию и выяснили, что встреча 2021 года не обойдется без выращенной небольшими хозяйствами красной рыбы и икры, сыра, сметаны и, конечно же, сладостей.

Базой для анализа послужила цифровая платформа Своё родное, где любой россиянин с экрана компьютера или телефона может заказать фермерские продукты с доставкой на дом.

Исследование показало, что по сравнению с осенним периодом в декабре 2020 года первую тройку самых востребованных категорий составили сыры и молочная продукция (рост заказов в 3 раза), икра и красная рыба (в 2 раза), сладости (в 2 раза).

Среди лидирующих категорий каждый второй заказ приходится на сыры и молочную продукцию, в том числе сметану и йогурт. Каждый пятый – на икру и рыбу, а ещё 30% поровну разделились между вареньем и конфетами.

"Россияне ценят главные преимущества фермерской продукции – большое разнообразие вкусов, натуральность и экологичность производства. Ведь именно сыры, занявшие первое место по предновогоднему спросу, отличаются особенно широким ассортиментом. Спрос на рыбу и икру теперь можно удовлетворить, заказывая деликатесы от дальневосточных производителей без посредников. Также хочется отметить фермерское варенье. Традиционные рецепты напоминают о детстве и помогают познать вкусы всей страны. Динамика продаж показывает, что платформа Своё родное, запущенная относительно недавно, уже помогает фермерам активно реализовывать продукцию и реагирует на сезонные спрос", – прокомментировал директор Санкт-Петербургского регионального филиала Алексей Кольчик.

АО Россельхозбанк





Источник: Россельхозбанк