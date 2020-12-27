Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число проводимых тестов на коронавирус резко сократилось в Карелии 6
Сегодня 09:57
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
Новое
Сегодня 11:25
Стало известно, сколько больниц, поликлиник и ФАПов было закрыто в Карелии за пять лет 6
27.12.2020 14:53
Водитель, устроивший лобовое столкновение в Петрозаводске, был пьян и никогда не получал прав (ФОТО, ВИДЕО)
27.12.2020 15:19
Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам обслуживать посетителей по ночам на верандах и в павильонах 8
27.12.2020 13:54
Россыпнов пообещал написать заявления в правоохранительные органы на своих подчиненных 5
27.12.2020 16:42
Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море
Сегодня 09:40

Россельхозбанк назвал самые популярные у россиян фермерские продукты к Новому году

Новости. Экономика
12:57, 28 Декабря 2020
фото: © rshb.ru
Загрузка...

Приближение новогоднего праздничного застолья традиционно отразилось на потребительском поведении россиян.

Аналитики Россельхозбанка исследовали изменение спроса на фермерскую продукцию и выяснили, что встреча 2021 года не обойдется без выращенной небольшими хозяйствами красной рыбы и икры, сыра, сметаны и, конечно же, сладостей.

Базой для анализа послужила цифровая платформа Своё родное, где любой россиянин с экрана компьютера или телефона может заказать фермерские продукты с доставкой на дом.

Исследование показало, что по сравнению с осенним периодом в декабре 2020 года первую тройку самых востребованных категорий составили сыры и молочная продукция (рост заказов в 3 раза), икра и красная рыба (в 2 раза), сладости (в 2 раза).

Среди лидирующих категорий каждый второй заказ приходится на сыры и молочную продукцию, в том числе сметану и йогурт. Каждый пятый – на икру и рыбу, а ещё 30% поровну разделились между вареньем и конфетами.

"Россияне ценят главные преимущества фермерской продукции – большое разнообразие вкусов,  натуральность и экологичность производства. Ведь именно сыры, занявшие первое место по предновогоднему спросу, отличаются особенно широким ассортиментом.  Спрос на рыбу и икру теперь можно удовлетворить, заказывая деликатесы от дальневосточных производителей без посредников. Также хочется отметить фермерское варенье. Традиционные рецепты напоминают о детстве и помогают познать вкусы всей страны. Динамика продаж показывает, что платформа Своё родное, запущенная относительно недавно, уже помогает фермерам активно реализовывать продукцию и реагирует на сезонные спрос", – прокомментировал директор Санкт-Петербургского регионального филиала Алексей Кольчик.

АО Россельхозбанк

Источник: Россельхозбанк
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 3
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 11
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
Сегодня 11:25
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»