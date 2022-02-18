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«Сжал зубы и вперед!»: Владимир Любарский выложил ролик о своем 11-часовом лыжном походе по Онежскому озеру (ВИДЕО)

Новости. Спорт
14:23, 20 Февраля 2022
фото: кадр с видео Владимира Любарского

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский выложил в соцсети ролик о том, как совершил 11-часовой лыжный поход длиной почти 37 километров по льду Онего.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал подписчикам о своем первом после травмы в ДТП и болезни лыжном походе по Онежскому озеру. 

Любарский вышел на лыжах утром в субботу, 19 февраля.

С собой он взял перекус, состоявший в том числе из фиников, которые в походе, по признанию мэра, "самое то". 

Двигаясь по льду Онежского озера, он тащил за собой волокушу. 

Привал Владимир Любарский делал на Ивановских островах, где расположен маяк. 

Обратно возвращался, когда уже стемнело. Свой путь освещал "тем самым фонариком". 

В общей сложности поход занял у Владимира Любарского 11 часов, он прошел на лыжах почти 37 километров. 

Смотрим, как это было. 

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