В России начали использовать новостную повестку о распространении гонконгского гриппа для кражи денег. Мошенники звонят гражданам от имени поликлиник, пугают их и похищают данные.

Мошенник представляется сотрудником поликлиники, информирует о «доминировании гонконгского гриппа» и пытается вызвать панику, сообщили «ТАСС» специалисты Т-банка. Под предлогом «оформления документов» или «записи на прививку» злоумышленники выманивают у жертвы логин, пароль или одноразовые коды для входа в аккаунт «Госуслуги».

Получив доступ, преступники звонят повторно, уже от имени сотрудников правоохранительных органов, и под предлогом «защиты счетов от взлома» вынуждают перевести деньги на «безопасные счета».

По данным банка, nелефонный фрод в 2025 году стал лидером среди всех мошеннических схем, обогнав инвестиционные аферы и обманы на сайтаъ с объявлениями.

Число таких преступлений выросло на 31% по сравнению с 2024 годом, а средний возраст жертвы снизился с 39 до 33 лет.

Специалисты рекомендуют:

— Никогда не называть посторонним коды из SMS, пароли и данные для входа в «Госуслуги».

— Не переводить деньги на «безопасные счета» по просьбе звонящих.

— Немедленно прерывать разговор при любом давлении или требовании срочных действий.

