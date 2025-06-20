T2 и Центр «Мой бизнес» помогут предпринимателям в продвижении бизнеса

Мобильный оператор T2 и Центр «Мой бизнес» в Карелии подписали соглашение о сотрудничестве.

Петрозаводский филиал компании T2 и Автономная некоммерческая организация по развитию и поддержке предпринимательства Центр «Мой бизнес» подписали соглашение, договорившись обмениваться опытом работы и проводить совместные проекты. То, что это взаимовыгодное сотрудничество даст толчок развитию бизнеса и экономики Карелии в целом, новоиспеченные партнеры не сомневаются.

«Я рад сегодня оказаться на площадке «Мой бизнес», который является драйвером развития предпринимательства в Карелии. Компания Т2 традиционно уделяет большое внимание работе с малым и средним бизнесом. Мы выходим за рамки телеком-оператора, предлагая инновационные решения для бизнеса, в том числе с использованием искусственного интеллекта и Big Data. Партнерство с Центром «Мой бизнес» абсолютно точно придаст новый импульс развитию предпринимательства в нашей республике. Совместные проекты образовательного, информационного планов помогут нашим предпринимателям активно использовать все те передовые цифровые технологии, которыми обладает телеком-оператор», — сказал на церемонии подписания соглашения руководитель петрозаводского филиала T2 Андрей Зыкин.

Как Т2 и «Мой бизнес» помогут людям, решившимся открыть в республике свое дело, читайте в нашем материале «Т2 и «Мой бизнес»: предпринимательство в Карелии выйдет на новый уровень».