Табло с расписанием общественного транспорта установят в центре Петрозаводска

На остановках в центре карельской столицы появятся электронные табло с информацией о движении автобусов и троллейбусов.
На остановках в центре Петрозаводска установливают электронные табло, которые в режиме реального времени будут отображать изменения в расписании движения общественного транспорта. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Табло появятся на следующих остановочных пунктах: Государственный университет (Молекула фуллерена), Государственный университет (ПетрГУ) и Железнодорожный вокзал, — рассказала она.
Монтажные работы будут завершены до конца 2025 года.