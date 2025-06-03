Таинственную драму в дружном семействе запечатлели в заповеднике на границе Карелии

Неизвестный ранил барсучонка, игравшего со своей семьей возле норы.

Радость, неожиданно сменившаяся печалью — так охарактеризовали видео с семейством барсуков, снятое в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленобласти на границе с Карелией, в паблике природоохранной зоны.

«В самом начале мы видим, как мило мама барсучиха загребает подстилку для своей норы вместе с юным помощником… Но, уже на следующем кадре, в объективе фотоловушки появляется второй ребенок и он сильно ранен… Ухо разорвано, хромает, не может нормально идти и просто заваливается на бок… Матери приходится оттаскивать его в нору», — написали в паблике.

В заповеднике отметили, что не знают, кто напал на барсучонка и какие травмы ему были нанесены, но очень надеются, что малышу удалось выжить.