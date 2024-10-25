Таинственную каменную стену на крутом склоне горы обнаружили на севере Карелии

Житель республики показал фото каменной насыпи недалеко от поселка Ледмозеро Муезерского района.

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Фотографии таинственной каменной стены, проходящей прямо по густому лесу, опубликовал житель Карелии в паблике «АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША». По словам мужчины, фото были сделаны на севере Муезерского района, возле поселка Ледмозеро, недалеко от озера Челма.

Каменная стена больше всего похожа на аналогичные насыпи в других местах Карелии и на севере Европы, где происходило оледенение. Насыпи складывались из валунов при очистке полей под пашни и пастбища, а, сложенные вдоль кромки поля, одновременно служили преградой для ухода домашнего скота в лес. На это обратили внимание и комментаторы паблика.

Но, по словам автора фото, странным показалось то, что эта стена расположена посреди достаточно густого леса на крутом склоне горы. Маловероятно, чтобы в таком месте располагалось расчищенное поле.

При этом, впрочем, фотограф упомянул, что недалеко располагалась заброшенная ныне карельская деревня. Сама стена, проходящая через лес, оказалась довольно высокой - такой, что по ней может пройти человек, судя по фото. Кто-то предположил, что сооружение было создано для обороны.

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