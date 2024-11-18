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«Таинственный мир»: Михаил Охлопков показал мини-сериал о младенце, родившимся с весом 350 грамм

Новости. Медицина
19:00, 18 Ноября 2024
фото: © Скриншот с видео: Михаил Охлопков / VK

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Руководитель ведомства отметил, что в Карелии с начала этого года родилось 257 недоношенных детей.

Сегодня глава карельского Минздрава Михаил Охлопков посетил перинатальный центр, где прошло душевное мероприятие, посвященное Международному Дню недоношенных детей.

Руководитель ведомства отметил, что в Карелии с начала этого года родилось 257 недоношенных детей. Из них 14 имели экстремально низкую массу тела, то есть весили меньше 1000 гр. Сейчас под наблюдением врачей находятся четверо недоношенных малышей. Один родился с весом 670 грамм.

Михаил Охлопков поделился на своей странице мини-сериалом «Путь новорожденного». Он рассказывает о развитии младенца, который родился с массой тела 350 грамм. Новорожденного Артема удалось выходить опытным врачам.

«В Республиканском перинатальном центре умеют выхаживать таких крошечных деток. Недоношенные дети требуют особого внимания и ухода, их называют „белыми лепестками“ из-за их хрупкости и нежности. Как лепестки цветов, они также нуждаются в бережной заботе и особых условиях для роста и развития, в специализированном медицинском наблюдении и поддержке. Для этого в учреждении есть всё необходимое», — сообщил глава ведомства.

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