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Тайна отвратительного запаха в Петрозаводске не раскрыта до сих пор

Новости. Общество
09:17, 16 Июля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Жители и гости Петрозаводска жалуются на невыносимый запах экскрементов в городе, однако власти карельской столицы и коммунальщики не могут обнаружить источник зловония.

В Петрозаводске горожане страдают от тяжелого смрада, который идентифицируют как запах от экскрементов. Люди изливают негатив в посты соцсетей. Горожане не понимают, что происходит в карельской столице. Власти обещают разобраться в природе навязчивой вони, но не могут.

При этом центральная часть карельской столицы пострадала от зловония на порядок меньше, нежели отдаленный район Ключевая. Там неприятный запах ощущается горожанам наиболее остро. Ключевской смрад пробрался в городские квартиры и мешает спать хозяевам. Ситуацию усложняет жара, установившаяся в Петрозаводске: люди не могут изгнать зловоние из своих жилищ.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего»

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