Так и до беды недалеко: открытый люк зияет в Петрозаводске в людном месте

Читатель нашего издания предупредила петрозаводчан быть осторожными, гуляя у храма.

Читатель Столицы на Онего прислал фотографии с открытым люком в расширенном центре Петрозаводска.

Сегодня, 26 сентября, прямо на дорожке, ведущей в храму Александра Невского, зияет открытый люк.

Как раз в этом месте любят гулять семьи с детьми.

"Темнеет сейчас быстро, запросто можно убиться, попав в этот злощастный люк", - сообщила нашему изданию читатель.

Ранее сообщали, что опасную яму оставили рабочие в Петрозаводске на Ключевой.