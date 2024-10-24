Так и до беды недалеко: открытый люк зияет в Петрозаводске в людном месте

Читатель нашего издания предупредила петрозаводчан быть осторожными, гуляя у храма.
Читатель Столицы на Онего прислал фотографии с открытым люком в расширенном центре Петрозаводска.
Сегодня, 26 сентября, прямо на дорожке, ведущей в храму Александра Невского, зияет открытый люк.
Как раз в этом месте любят гулять семьи с детьми.
"Темнеет сейчас быстро, запросто можно убиться, попав в этот злощастный люк", - сообщила нашему изданию читатель.
Ранее сообщали, что опасную яму оставили рабочие в Петрозаводске на Ключевой.
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