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«Так начинается строительство»: Грузовик упал в канаву, вырытую рабочими в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:22, 18 Ноября 2021
фото: © Игорь Геннадьевич / Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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На улице Шотмана рабочие вырыли траншею, а через некоторое время туда упал грузовик — горожане в шоке.

В редакцию «Столицы на Онего» жительница Петрозаводска прислала сообщение, что рядом с домами №10 и 12 по улице Шотмана, а также на улице Анохина, 49 и 13 в середине ноября начались земляные работы для подготовки стройплощадки.

«Собственники домов обнаружили на своих подъездах объявления о том, что 15 ноября начнут проводиться земляные работы вблизи дома №12 по ул. Шотмана. В объявлении не было указано, какая организация проводит работы, не указаны контактные телефоны. 15 ноября был перегорожен проезд к дому №49 на улице Анохина. В среду, 17 ноября, экскаватор начал копать траншею, сметая на своём пути зеленые насаждения на участке, принадлежащем дому №12. А около шести вечера собственники услышали сильный грохот. Это в свежую траншею упал большегруз, прямо под окнами дома. Так начинается строительство 17-этажного дома по набережной Закаменской», — сообщила горожанка.

Фото опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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Комментарии

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Os
2021-11-18 14:52:48
Неплохая добыча. Карелия всегда славилась умелыми охотниками.
Hовый
2021-11-18 12:33:58
Жительницу из шока вывели ? Скорую вызывали ?
Гость
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