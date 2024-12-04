«Такая красотка»: пушистая лисица «заложила мину» в теплице Петрозаводска

Фото опубликовали в одном из городских пабликов.
Жители Соломенного в Петрозаводске запечатлели пушистую лисицу. Фотографии опубликовали в паблике ТОС СОЛОМЕННОЕ.
Судя по кадрам, лисица пришла в поисках еды, но ничего не нашла и решила справить свои потребности рядом с теплицей.
Ранее мы писали о том, что в Соломенном лиса украла лейку.
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