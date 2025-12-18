«Такая обрезка допустима»: столичный арборист прокомментировал внешний вид лиственниц в Петрозаводске

Московский мастер топиарного искусства Владимир Ляпчев объяснил, зачем деревьям нужна формовочная обрезка.

Формовочная обрезка лиственниц на улице Ленинградской в Петрозаводске, проведённая муниципальными властями, полезна для этого рода растений, считает московский арборист (специалист по уходу за зелёными насаждениями — прим. ред.), мастер топиарного искусства Владимир Ляпчев.

— Такая обрезка лиственницы допустима. Правильная длина скелетных ветвей первого порядка. Единственное, нужно будет поливать принудительно первые два года, иначе будут выпады. Через два года будет замечательная крона, — написал он в комментариях карельского фотографа Игоря Подгорного, который накануне выразил недовольство внешним видом деревьев.

По мнению эксперта, лиственницы легко переносят даже самую радикальную обрезку и быстро восстанавливаются благодаря уникальным генетическим свойствам.

— Так как древесина у этой породы очень хрупкая, при снеговой или ураганной нагрузке скелетная ветвь первого порядка легко обламывается у самого основания. У лиственницы заложен механизм быстрого восстановления со спящих почек, которые расположены и у основания скелетных ветвей, и на стволе. (…) Практика моя и моих коллег показывает, что она замечательно относится и к радикальной обрезке, и к стрижке, — добавил арборист.

Напомним, в декабре этого года власти Петрозаводска провели формовочную обрезку 13 лиственниц, произрастающих в сквере возле гипермаркета «Лента» в Октябрьском районе. Как пояснили в мэрии, побеги деревьев укоротили до 70 сантиметров, чтобы в будущем реализовать идею создания живой стены, отделяющей озеленённую территории от проезжей части. Однако горожане не оценили этот акт заботы о растениях, назвав их ветви «уродливыми обрубками».