«Такого количества тяжелых больных и смертей я не видела за все время своей работы» (ВИДЕО)

Врач-инфекционист из Карелии призвала граждан вакцинироваться, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.

Ирина Кулешова, заведующая инфекционным отделением Питкярантской ЦРБ, обратилась к жителям Питкярантского района и Карелии.

Трудовой стаж врача насчитывает уже более 30 лет, в ковидном центре Питкяранты она работает со дня его организации, более 2 лет.

«Такого количества тяжелых больных и смертей я не видела за все время своей работы», — призналась Ирина Кулешова.

Врач заметила, что за месяц в ковидном центре лечатся от 80 до 100 пациентов, среди которых есть и привитые. Но у последних отсутствуют летальные исходы, а заболевание они переносят в легкой и средне-тяжелой форме.

«Я как врач не понимаю отсутствие желания прививаться. У нас с вами другого пути нет», — сказала Ирина Кулешова. — Все непривитые пациенты, с которыми я общаюсь, очень сожалеют о том, что не вакцинировались».

Врач еще раз обратилась к землякам, призывая их привиться от коронавирусной инфекции и этим сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.