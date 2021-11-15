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«Такого количества тяжелых больных и смертей я не видела за все время своей работы» (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:53, 06 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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Врач-инфекционист из Карелии призвала граждан вакцинироваться, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.

Ирина Кулешова, заведующая инфекционным отделением Питкярантской ЦРБ, обратилась к жителям Питкярантского района и Карелии.

Трудовой стаж врача насчитывает уже более 30 лет, в ковидном центре Питкяранты она работает со дня его организации, более 2 лет.

«Такого количества тяжелых больных и смертей я не видела за все время своей работы», — призналась Ирина Кулешова.

Врач заметила, что за месяц в ковидном центре лечатся от 80 до 100 пациентов, среди которых есть и привитые. Но у последних отсутствуют летальные исходы, а заболевание они переносят в легкой и средне-тяжелой форме.

«Я как врач не понимаю отсутствие желания прививаться. У нас с вами другого пути нет», — сказала Ирина Кулешова. — Все непривитые пациенты, с которыми я общаюсь, очень сожалеют о том, что не вакцинировались».

Врач еще раз обратилась к землякам, призывая их привиться от коронавирусной инфекции и этим сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-06 13:48:45
вакцинированных больше, зараза еще больше. Чем ГинцбургиГоликовыПоповы теперь это оправдают? Опять народ не тот.

Заврались
Изя
2021-12-06 13:57:23
Валентин_Генрихович Либерзон, дозу увеличат )))
Вася
2021-12-06 13:10:57
И те, кто выживут, сами потом будут над этим смеяться.
Вася
2021-12-06 13:06:01
"Кто нас обидит, тот три дня не проживет"
Чокнутый кир
2021-12-06 11:34:57
Странно, чем дольше вакцинация,тем больше больных....
Изя
2021-12-06 11:39:05
Кир, может наоборот народ травят ??? :)
dikas
2021-12-06 10:44:26
Космонавты прямо с орбиты, с борта Питкярантской Международной космической станции, записали видеообращение, в котором призвали соотечественников вакцинироваться и пожелали им удачи и новых открытий.
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