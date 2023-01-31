«Такого понятия как пенсия вообще не будет»: блогер из Петрозаводска раскрыла секреты профессии

«Столица на Онего» начинает новую рубрику «Ушли быть блогерами», в которой будет рассказывать о тех, кто в Карелии строит свою виртуальную реальность.

Первым гостем рубрики стала Рита Бодрита, В свои 27 лет она успела уехать из маленького поселка в Беломорском районе, стать известным в России экоблогером и выступить в эфире у долларового миллионера.

Она рассказала о специфике профессии и планах на будущее.

«Когда люди узнают, что я блогер, гораздо чаще спрашивают не про заработок или график, а про пенсию. Я на пенсию не надеюсь с окончания университета. Может быть, когда я выйду, буду пенсионного возраста, такого понятия вообще не будет. Я хочу сейчас заработать деньги, чтобы вложить их во что-то и обеспечить себе в будущем пассивный доход», — рассказала Рита.

Полный текст интервью читайте здесь.