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Новости. Культура
13:23, 02 Июля 2018
фото: фото: Юлия Утышева, Михаил Никитин / gazeta-licey.ru / vk.com/teatr_kukol_karelia

"Такого спектакля очень давно не было в Петрозаводске"

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Автор "Столицы на Онего" побывала в Театре Кукол Карелии на спектакле "Сад" по пьесе А.П.Чехова "Вишневый сад" и поделилась своими впечатлениями.

"Такого спектакля очень давно не было в Петрозаводске. Может вообще никогда", - написала Нина Павлова.

- Он удивителен. Он прекрасен. Он захватывает с первой ноты и первого жеста. И удерживает до момента, когда, обнявшись, Фирс и Мать снимают маски.

Весь спектакль актёры играют в масках. А маски такие бутафорские. Абсолютно шемякинские. Они концентрируют внимание на словах и движениях. Маски помогают осмыслить "нереальность".

И если прямолинейно следовать шекспировской формуле "Весь мир – театр", то выходит, что всю жизнь мы и проводим в этих несуразных синтетических балаклавах. Именно под масками обитают настоящие чувства, бесконечные трагедии, надежды и печали.

Подробнее читайте здесь.

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