«Такой молодой, нет слов, одни слезы»: олончанин погиб в ходе СВО

В Карелии попрощались с Романом Глухоевым, 24-летний жителем Олонецкого района, погибшим при выполнении боевых задач в ходе СВО.
— В зону проведения специальной военной операции Глухоев Роман Александрович отправился добровольцем. Считал делом чести служить Родине и выполнил свой воинский долг до самого конца. 20 октября Роман погиб на территории Харьковской области, выполняя боевые задачи. — сообщает Администрация Олонецкого района.
Похоронили бойца со всеми воинскими почестями.
7 ноября 2025 г. состоялось отпевание в Храме в 9:00 часов.
Прощание на кладбище с. Видлица и торжественная церемония погребения прошли в 10:30 часов.
