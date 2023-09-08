Такси улетело в кювет в Пряжинском районе

Один человек получил травмы.

О дорожной аварии в Пряжинском районе сообщили в отряде противопожарной службы района.

ДТП произошло в воскресенье, 10 сентября, в 15.01 на 17 километре автомобильной дороги Нижняя Салма - Савиново. Там автомобиль съехал в кювет.

Для ликвидации дорожной аварии привлекали личный состав ПЧ-70 поселка Эссойла - 2 человека и 1 единица техники, а также дорожные полицейские и бригада скорой помощи.

Пожарные отключили аккумулятор.

В результате ДТП травмы получил 1 человек.

Ранее мы сообщали о крупной дорожной аварии, которая произошла вечером в воскресенье, 10 сентября, под Олонцом.