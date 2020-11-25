Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Снежная буря надвигается на Карелию 2
25.11.2020 12:57
Ради экономии бюджета надо сокращать госучреждения, считают в парламенте Карелии 4
25.11.2020 15:08
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу 17
25.11.2020 15:40
В чем подозревают Белугу 6
25.11.2020 15:15
Парфенчиков разрешил молодым пенсионерам приходить в магазины в часы для лиц старше 65 лет 20
25.11.2020 17:20
Родные ученого Логинова возмущены заявлением оперштаба Карелии, что он умер не от коронавируса 19
25.11.2020 16:05

Таксист без прав возил пассажиров в Петрозаводске

Новости. Общество
06:40, 26 Ноября 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
Загрузка...

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии нашли нарушения в предоставлении услуг такси в Петрозаводске.

В ходе специального рейда сотрудники Госавтоинспекции проверили, как в Петрозаводске исполняются требования законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, сообщили в ГИБДД Карелии.
Инспекторы ДПС пресекли 6 нарушений Правил дорожного движения – за осуществление перевозки пассажиров без разрешения на данный вид деятельности, за незаконное использование опознавательного фонаря «такси».

Один водитель не имел права управления транспортными средствами.

С 26 по 27 ноября сотрудники Госавтоинспекции продолжат проверки такси, особое внимание будет уделяться соблюдению водителями брендированных автомобилей правил дорожного движения, наличию у них соответствующей документации, подтверждающей право на перевозку пассажиров, а также техническому состоянию транспортных средств.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»