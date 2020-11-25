Таксист без прав возил пассажиров в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии нашли нарушения в предоставлении услуг такси в Петрозаводске.

В ходе специального рейда сотрудники Госавтоинспекции проверили, как в Петрозаводске исполняются требования законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС пресекли 6 нарушений Правил дорожного движения – за осуществление перевозки пассажиров без разрешения на данный вид деятельности, за незаконное использование опознавательного фонаря «такси».

Один водитель не имел права управления транспортными средствами.



С 26 по 27 ноября сотрудники Госавтоинспекции продолжат проверки такси, особое внимание будет уделяться соблюдению водителями брендированных автомобилей правил дорожного движения, наличию у них соответствующей документации, подтверждающей право на перевозку пассажиров, а также техническому состоянию транспортных средств.