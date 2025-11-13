Таксист из Петрозаводска спас пенсионерку от мошенников

В Петрозаводске таксист Игорь Хабулев помог 89-летней женщине не стать жертвой обмана.
За свой поступок мужчина получил благодарность от руководства городского УМВД.
Пенсионерке позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками полиции и ФСБ. Они убедили женщину, что она подозревается в преступной деятельности, и для доказательства невиновности потребовали передать все сбережения через таксиста. Женщина зашила 300 тысяч рублей в сумку и отдала ее таксисту Игорю Хабулеву для передачи «родственникам» в Ленинградскую область.
Водитель оставил пенсионерке свой номер телефона — это и помогло спасти деньги.
Он убедился в том, чтобы его номер остался у неё под рукой — лично вбил нужные цифры в телефон. И не зря. В это же время родственники обманутой женщины попытались с ней связаться, но в ответ услышали, что та очень занята. Заподозрив неладное, к бабушке приехала внучка. Сначала пожилая гражданка не признавалась, однако затем она всё-таки рассказала обо всём, что с ней произошло, — рассказали в МВД.
Несмотря на то, что он уже был в пути, Игорь немедленно вернулся и передал сумку с деньгами полиции.
Пенсионерке вернули все сбережения, а таксисту вручили заслуженную благодарность. Как выяснилось, мошенники готовы были заплатить 15 000 рублей за доставку «посылки», но честный водитель предпочел помочь пожилой женщине.