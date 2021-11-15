Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Таксист в Петрозаводске продал телефон, который пенсионерка уронила в машине

Новости. Криминал
09:54, 16 Ноября 2021
фото: © mapledip.com

Новости партнеров

В Петрозаводске 71-летняя женщина уронила телефон в такси, а водитель нашел его и продал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 71-летней горожанки. Она сообщила, что потеряла мобильный телефон стоимостью более 12 тысяч рублей.

Как выяснилось, в один из дней женщине понадобилось срочно попасть домой: она поймала такси, водитель согласился подвезти. Спустя время она обнаружила, что нет мобильного телефона, и предположила, что оставила его в автомобиле. Самостоятельно разыскать таксиста ей не удалось, у нее не осталось никаких его данных.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность перевозчика и выяснили, что именно он причастен к хищению. Мужчина 1971 года рождения дал признательные показания и рассказал, что некоторое время пользовался телефоном сам, а затем продал его.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-16 10:06:47
Типовой наш человек. А чего вы ожидали от него? :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

15.11.2021 16:20
Тема недели
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 13
Федеральный центр не счел необходимым предупредить республику об отмене «указа о северах».
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
«Амнезия» в зале суда 9
11.11.2021 23:35
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»