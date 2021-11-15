Таксист в Петрозаводске продал телефон, который пенсионерка уронила в машине

В Петрозаводске 71-летняя женщина уронила телефон в такси, а водитель нашел его и продал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 71-летней горожанки. Она сообщила, что потеряла мобильный телефон стоимостью более 12 тысяч рублей.

Как выяснилось, в один из дней женщине понадобилось срочно попасть домой: она поймала такси, водитель согласился подвезти. Спустя время она обнаружила, что нет мобильного телефона, и предположила, что оставила его в автомобиле. Самостоятельно разыскать таксиста ей не удалось, у нее не осталось никаких его данных.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность перевозчика и выяснили, что именно он причастен к хищению. Мужчина 1971 года рождения дал признательные показания и рассказал, что некоторое время пользовался телефоном сам, а затем продал его.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.