Таксист в Петрозаводске спас деньги пенсионерки от мошенников

Телефонные мошенники пытались убедить пенсионерку из Петрозаводска, что на ее имя хотят взять кредит, сообщили в МВД Карелии.

В один из дней мая 70-летняя петрозаводчанка поехала на такси в отделение банка. По дороге она все время разговаривала по телефону, что слышал водитель.



Он понял, что пассажирку обманули мошенники и сумел убедить ее прекратить разговор, а затем отвез в отдел полиции.

Им пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит, а с накопительного счета пенсионерки за рубеж уже успели переслать почти все деньги.



Женщина не поверила и бросила трубку, но звонок повторился. Ее отругали за то, что она прекратила разговор и пригрозили заблокировать все счета. После аферисты убедили жертву поехать в банк, чтобы обналичить ее сбережения, 170 тысяч рублей, и перевести на определенные счета.

Все планы злоумышленников сорвал бдительный водитель такси. Пенсионерка написала заявление в полицию, проводится проверка.