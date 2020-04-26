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Таксисты наживаются на жителях поселка Карелии во время коронавируса

Новости. Общество
07:25, 27 Апреля 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
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Жителям деревни Тулокса Олонецкого района за поездку в город Олонец во время коронавируса приходится платить таксистам 700 рублей только в одну сторону.

Корреспондент "Столицы на Онего" в минувшие выходные побывала в деревне Тулокса Олонецкого района. Жители там информацию о коронавирусе узнают по телевизору и из газет. Но насущные проблемы никто не отменял: посещение врача, получение документов и прочие важные дела, которые невозможно отложить даже из-за коронавируса.

А так как Тулокса – такая же деревня, как и большинство в Карелии, где нет ничего: ни медицинской помощи – ФАП работает раз в неделю, ни парикмахерских, ни школ, ни детсадов, ни клуба, то за всеми услугами приходится ездить в город Олонец.

До пандемии коронавируса и введения режима повышенной готовности местные жители добирались до Олонца, что в 30 км от них, на автобусах, которые транзитом шли через деревню, а если автобуса не было или по времени не попадали, то вызывали такси.

"Раньше такси возьмешь за 100 рублей и едешь в Олонец, - рассказала местная жительница Людмила, - туда-обратно 200 рублей получалось, а теперь с этим коронавирусом автобусы вообще не ходят, а таксисты за поездку в одну сторону просят 700 рублей – это 1400 надо отдать, чтобы к врачу съездить. Так еще и вдвоем не берут, говорят, что нельзя – можно заразиться вирусом".

Напомним, что Артур Парфенчиков внес корректировки в Распоряжение о введении на территории республики режима повышенной готовности в части правил работы такси в период пандемии. С 16 апреля водителям такси необходимо обеспечить перевозку одновременно не более двух пассажиров.

А это означает, что в машине могут находиться одновременно сразу два пассажира и водитель.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-04-27 09:37:12
Так-то в конкурентном Петрозаводске поездка за 30 км стоит более 400р. Да и 5л бензина водителю в 200р обойдутся. Что-то заврались.
Но 700р - это перебор!
dm bog
2020-04-27 09:19:39
Раньше-это 10 лет назад?))) по Петрозаводску 130р цена, а у них за 60км 100р? Это он только на бензин должен потратить, чтоб с Олонца до них доехать и обратно 250р.
Nobody Nobody
2020-04-27 08:32:46
100 руб за 30 км ?, жэсть .... этого же не хватит даже на бензин, думайте о чём пишете, "наживаются" блин ....
бюджет
2020-04-27 08:12:51
Есть с чего примеры брать: нефть в отрицательной зоне, а бензин в цене растет!!!! Кто грабит народ, причем крепко?
&&&&&&&&&&&&&&
2020-04-27 07:45:02
Если власть самоустранилась от решения проблем людей , таксисты работают и имеют за это . Рынок .
Гость
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