Таксисты наживаются на жителях поселка Карелии во время коронавируса

Жителям деревни Тулокса Олонецкого района за поездку в город Олонец во время коронавируса приходится платить таксистам 700 рублей только в одну сторону.

Корреспондент "Столицы на Онего" в минувшие выходные побывала в деревне Тулокса Олонецкого района. Жители там информацию о коронавирусе узнают по телевизору и из газет. Но насущные проблемы никто не отменял: посещение врача, получение документов и прочие важные дела, которые невозможно отложить даже из-за коронавируса.

А так как Тулокса – такая же деревня, как и большинство в Карелии, где нет ничего: ни медицинской помощи – ФАП работает раз в неделю, ни парикмахерских, ни школ, ни детсадов, ни клуба, то за всеми услугами приходится ездить в город Олонец.

До пандемии коронавируса и введения режима повышенной готовности местные жители добирались до Олонца, что в 30 км от них, на автобусах, которые транзитом шли через деревню, а если автобуса не было или по времени не попадали, то вызывали такси.

"Раньше такси возьмешь за 100 рублей и едешь в Олонец, - рассказала местная жительница Людмила, - туда-обратно 200 рублей получалось, а теперь с этим коронавирусом автобусы вообще не ходят, а таксисты за поездку в одну сторону просят 700 рублей – это 1400 надо отдать, чтобы к врачу съездить. Так еще и вдвоем не берут, говорят, что нельзя – можно заразиться вирусом".

Напомним, что Артур Парфенчиков внес корректировки в Распоряжение о введении на территории республики режима повышенной готовности в части правил работы такси в период пандемии. С 16 апреля водителям такси необходимо обеспечить перевозку одновременно не более двух пассажиров.

А это означает, что в машине могут находиться одновременно сразу два пассажира и водитель.