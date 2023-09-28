Таксисты предложили жительнице Кукковки доехать до центра за 900 рублей

Петрозаводчанка в соцсети возмутилась расценками такси.

В паблике «КУККОВКА.РФ|микрорайон Кукковка» жительница района сообщила о том, что за поездку от дома на улице Парфенова до Андропова в начале шестого утра служба такси предложила заплатить астрономические деньги.



«Нет слов, одни эмоции, — написала женщина. — Обращаю внимание на время и цену».



По тарифу «Эконом» стоимость поездки составила 718 рублей. А «Комфорт» обошелся бы петрозаводчанке в 900 рублей.







Напомним, ранее мы писали о том, почему «взбесились» цены на такси в Петрозаводске.