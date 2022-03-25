Талантливую молодежь Петрозаводска приглашают на патриотический фестиваль «Салют Победе!»

Молодёжный центр «Смена» объявил о проведении Городского патриотического фестиваля «Салют Победе!».

К участию в фестивале приглашают талантливых петрозаводчан в трёх возрастных категориях: от 14 до 18 лет, от 19 до 25 лет, от 26 до 35 лет. В этом году традиционный конкурс проводится по трём творческим номинациям: вокал, хореография и художественное чтение, сообщили в администрации города.

Заявки на участие принимаются до 18 апреля по электронной почте: smenakonkurs@gmail.com. Хронометраж военно-патриотического номера не должен превышать пяти минут. Гала-концерт прошедших отборочный этап конкурсантов состоится 9 мая на площади Кирова.

Положение о проведении конкурса и форма заявки для участников опубликованы здесь.