Талантливые дети получили стипендии администрации Петрозаводска

Одаренные воспитанники муниципальных учреждений культуры дважды за год получат более 7 тысяч рублей.

Как рассказали в мэрии города, стипендии администрации Петрозаводска были торжественно вручены 20 декабря в большом зале Дворца торжественных церемоний. Одаренные дети, достойно представляющие город на различных конкурсах, получили свидетельства стипендиатов из рук заместителя Главы города. Педагоги были отмечены благодарственными письмами. В свою очередь, стипендиаты подготовили концертные номера для торжественной церемонии.

В этом году стипендиатами стали 15 воспитанников муниципальных учреждений и два творческих коллектива:

— Олеся Биньевская (Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова);

— Ярослав Буслович (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);

— Лидия Ванаг (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);

— Виктория Григорьева (Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова);

— Вадим Гужиев (Детская музыкально-хоровая школа);

— Анна Дербенева (Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева);

— Карина Жаворонкова (Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова);

— Павел Касяник (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);

— Александра Каблова (Городской танцевальный клуб «Ритм»);

— Дмитрий Нелединский (Городской танцевальный клуб «Ритм»);

— Даниил Никитин (Городской танцевальный клуб «Ритм»);

— Мария Родина (Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова);

— Светлана Сокур (Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова);

— Анастасия Соловьева (Детская музыкально-хоровая школа);

— Милана Хайгонен (Городской танцевальный клуб «Ритм»);

— Средний хор «Лаулу» (Детская музыкально-хоровая школа);

— Хоровая капелла мальчиков и юношей «Виват» (Детская музыкально-хоровая школа).

Церемония награждения традиционно проходит в декабре, в канун Нового года. Стипендия назначается с 1999 года, за это время ее обладателями стали более 350 человек. Средства выделяются в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа». Стипендию назначают на текущий учебный год по итогам успехов в предыдущем. Её размер составляет 7 200 рублей. Стипендию выплачивают дважды: в декабре и в мае.