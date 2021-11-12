890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Обнародованы нарушения при расходовании денег на борьбу с ковидом в медучреждениях Карелии 5
Сегодня 12:06
Врач межрайонной больницы в Карелии рассказал об осложнениях после вакцинации (ВИДЕО) 4
Сегодня 11:04
Два человека обратились в больницу после жесткого ДТП в центре Петрозаводска 2
20.12.2021 18:41
На турбазе в Карелии сгорел дом 3
Сегодня 06:52

Талантливые дети получили стипендии администрации Петрозаводска

Новости. Культура
15:42, 21 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Одаренные воспитанники муниципальных учреждений культуры дважды за год получат более 7 тысяч рублей.

Как рассказали в мэрии города, стипендии администрации Петрозаводска были торжественно вручены 20 декабря в большом зале Дворца торжественных церемоний. Одаренные дети, достойно представляющие город на различных конкурсах, получили свидетельства стипендиатов из рук заместителя Главы города. Педагоги были отмечены благодарственными письмами. В свою очередь, стипендиаты подготовили концертные номера для торжественной церемонии.

В этом году стипендиатами стали 15 воспитанников муниципальных учреждений и два творческих коллектива:

— Олеся Биньевская (Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова);

— Ярослав Буслович (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);

— Лидия Ванаг (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);

— Виктория Григорьева (Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова);

— Вадим Гужиев (Детская музыкально-хоровая школа);

— Анна Дербенева (Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева);

— Карина Жаворонкова (Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова);

— Павел Касяник (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);

— Александра Каблова (Городской танцевальный клуб «Ритм»);

— Дмитрий Нелединский (Городской танцевальный клуб «Ритм»);

— Даниил Никитин (Городской танцевальный клуб «Ритм»);

— Мария Родина (Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова);

— Светлана Сокур (Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова);

— Анастасия Соловьева (Детская музыкально-хоровая школа);

— Милана Хайгонен (Городской танцевальный клуб «Ритм»);

— Средний хор «Лаулу» (Детская музыкально-хоровая школа);

— Хоровая капелла мальчиков и юношей «Виват» (Детская музыкально-хоровая школа).

Церемония награждения традиционно проходит в декабре, в канун Нового года. Стипендия назначается с 1999 года, за это время ее обладателями стали более 350 человек. Средства выделяются в рамках  муниципальной программы «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа». Стипендию назначают на текущий учебный год по итогам успехов в предыдущем. Её размер составляет 7 200 рублей. Стипендию выплачивают дважды: в декабре и в мае.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Экспeрд
2021-12-21 16:06:29
И это правильно. Шах и мат це эуропейским ценностям.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Чтиво

Сегодня 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 2
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Петрозаводская ТЭЦ отмечает свой день рождения — «Сегодня необходимо быть лучше, чем вчера»
Сегодня 12:30
Местному самоуправлению в России посвящается 12
17.12.2021 15:57
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»