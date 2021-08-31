Талантливые школьники из Карелии могут побороться за путевки в «Артек»

Стартовал конкурсный отбор во всероссийский детский центр «Артек», сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В республике Карелия стартовал конкурсный отбор в ВДЦ «Артек» на 11 смену «Учиться, чтобы учиться». Всего для отдыха и обучения в центре будет отобраны 20 обучающихся 5-11 классов, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования, занимающихся по программам дополнительного образования.

Смена будет проходить в «Артеке» с 17 сентября по 8 октября 2021 года. Для детей будет раскрыты широта и многообразие форм познавательного процесса, главными критериями которого являются эмоции интереса и радости.

Конкурс продлится до 6 сентября.

Для участия в конкурсе на получение путевки в детский центр необходимо:

— зарегистрироваться в АИС «Путевка» на сайте

— заполнить профиль загрузить в систему достижения ребенка

Дополнительная информация для родителей и детей-участников программ МДЦ «Артек» представлена на сайте Центра.

Оплата проезда ребенка, питания, страхования и сопровождения в пути следования к МДЦ «Артек» и обратно осуществляется за счет родителей.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 8 (814-2) 76-29-61, а также по ссылке.