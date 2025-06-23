Талисман летнего фестиваля на трассе Фонтаны выбирают в Петрозаводске

Организаторы Летнего фестиваля на трассе Фонтаны запустили опрос.

Первый в истории трассы «Летний фестиваль 2025» подходит к своему завершению. По традиции и аналогии с зимним фестивалем, предстоит выбрать талисман для будущего летнего, сообщили организаторы.

В паблике фестиваля они запустили опрос. Среди кандидатов - бабочка, лягушка, белка и зяблик, которых летом можно увидеть на трассе.

Напомним, в мае стартовал летний фестиваль. Впервые. Идея - привлечь горожан на трассу и в летние месяцы. Можно было просто гулять и ставить отметки, как зимой. Дистанция составляла 1,7 км от старта.

Также были организованы тематические акции в рамках фестиваля. Так, по средам можно было поучиться спортивному ориентированию.