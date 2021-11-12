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«Там есть «Макдональдс»: глава района в Карелии объяснил, зачем вступать в петрозаводскую агломерацию

Новости. Общество
09:27, 30 Декабря 2021
фото: © mcdonalds

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Власти Кондопожского района Карелии считают, что вхождение в состав петрозаводской агломерации приведет к расширению инфраструктуры столицы республики на соседние территории.

Такое мнение высказал глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников на «круглом столе» «Формирование и развитие петрозаводской агломерации».

По его словам, создание агломерации поможет унифицировать регламенты, предусмотренные для открытия новых предприятий.

«Бизнесы, которые приходят к нам из других районов, говорят, что сейчас нет стандарта подачи заявлений на разрешение на строительство, на получение земельных участков и так далее. Мы считаем, что нужен единой стандарт. Может быть не для всей Карелии, но для петрозаводской агломерации. Предпринимателю не нужно будет думать, каким образом вести бизнес, сколько земли нужно, какие квадратные метры, какие Правила землепользования и застройки. Эти документы неплохо бы объединять, чтобы они были в едином формате», — пояснил Садовников.

По его мнению, объединение в агломерацию поможет создать единую транспортную инфраструктуру. Это означает, что, например, график движения автобусов между Петрозаводском и Кондопогой будет увязан с внутригородскими маршрутами.

А еще у главы кондопожской администрации есть надежда, что в его городе появится «Макдональдс».

«У меня ребенок говорит, поедем в Петрозаводск, там есть «Макдональдс». Дети хотят ту инфраструктуру, которая есть в большом городе. Они хотят кинотеатры, хотят смотреть фильмы. И если бы бизнесы, которые есть в Петрозаводске, размещали в районах свои, пусть небольшие филиалы, то тогда жителям не нужно будет стремиться попасть в крупный город. Они получат те же услуги, и не нужно будет никуда ехать…», — поделился Садовников своими ожиданиями от будущего объединения.

Кроме Кондопожского района в петрозаводскую агломерацию планируется включить Прионежский и Пряжинский районы. Но их власти пока не готовы к такому объединению.

Подробнее об этом читайте в статье «Каждой деревне по «Макдональдсу»?

 

 

 

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Комментарии

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Изя
2021-12-30 09:50:29
А что он другого может сказать будучи назначенным сверху ???? )))) :)
Гость
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