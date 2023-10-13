«Там можно ноги переломать», — опасную лестницу в Петрозаводске показал горожанин

Лестницу с огромными дырами в ступеньках сфотографировал житель карельской столицы.
Фотографии опасной лестницы на Ключевой появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
Пользователь сети задал вопрос: «Кто отвечает за наземный переход ЖД путей на улице Петрова?»
«Там реально можно ноги переломать, дыры в ступеньках просто огромные», — уточнил автор поста.
Лестница относительно новая, но, видимо, сделали некачественно, предположил горожанин.
Там ходят школьники и пенсионеры. Житель Петрозаводска попросил обратить на это внимание.
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