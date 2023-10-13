«Там можно ноги переломать», — опасную лестницу в Петрозаводске показал горожанин

Лестницу с огромными дырами в ступеньках сфотографировал житель карельской столицы.

Фотографии опасной лестницы на Ключевой появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Пользователь сети задал вопрос: «Кто отвечает за наземный переход ЖД путей на улице Петрова?»

«Там реально можно ноги переломать, дыры в ступеньках просто огромные», — уточнил автор поста.

Лестница относительно новая, но, видимо, сделали некачественно, предположил горожанин.

Там ходят школьники и пенсионеры. Житель Петрозаводска попросил обратить на это внимание.