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Новости. Общество
14:40, 25 Июля 2019
фото: pixabay.com / jarmoluk

Таможенники и транспортные полицейские Карелии дали недостоверную информацию о доходах

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Транспортная прокуратура выявила факты представления недостоверных и неполных сведений о доходах и имуществе со стороны должностных лиц транспортной полиции и таможни.

Карельская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, сообщает сайт ведомства.

Нарушения были выявлены в ходе проверки в Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте и Карельской таможне.

В частности, установлены факты представления недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год рядом должностных лиц транспортной полиции и таможни. Сообщается, что сотрудниками органов не были указаны сведения об открытых счетах в банках, а также о наличии транспортных средств.

В этой связи прокуратурой начальникам Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте и Карельской таможни внесены представления. 

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Комментарии

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кир
2019-07-25 17:00:41
Меня не печатают. А Заноза - пожалуйста, дорогая. Мы так рады вам, что прямо слов нет сказать! А мне ещё двойника почти ежедневно подсовывают. Нет в мире справедливости. :)
zanoza
2019-07-25 14:49:28
"бедненькими" прикинулись :)
Гость
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