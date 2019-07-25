Таможенники и транспортные полицейские Карелии дали недостоверную информацию о доходах
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Транспортная прокуратура выявила факты представления недостоверных и неполных сведений о доходах и имуществе со стороны должностных лиц транспортной полиции и таможни.
Карельская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, сообщает сайт ведомства.
Нарушения были выявлены в ходе проверки в Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте и Карельской таможне.
В частности, установлены факты представления недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год рядом должностных лиц транспортной полиции и таможни. Сообщается, что сотрудниками органов не были указаны сведения об открытых счетах в банках, а также о наличии транспортных средств.
В этой связи прокуратурой начальникам Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте и Карельской таможни внесены представления.
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