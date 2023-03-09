Таможенники Карелии задержали посылку с анаболиками

За контрабанду сильнодействующих веществ через таможенную границу в отношение жителя Карелии возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

В посылке из Казахстана находились таблетки, флаконы и ампулы с жидкостью, содержащие сильнодействующие вещества группы анаболических стероидов (тренболон, станозолол, 1-тестостерон, нандролон). Общий вес препаратов, подлежащих контролю в Российской Федерации, составил 150,8 грамма.

В отношении жителя Карелии, каоторому предназначалась посылка, возбуждено уголовное дело за контрабанду через таможенную границу сильнодействующих веществ. За данное преступление предусмотрено наказание — лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.