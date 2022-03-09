Таможня Карелии открыла горячую линию по пересечению границы

Таможенники готовы ежедневно отвечать на вопросы, связанные с пересечением границы РФ.

Специалисты ответят на проблемные вопросы, касающиеся перемещения через госграницу Российской Федерации как лиц, так и транспортных средств, грузов, товаров. Кроме того, таможенники проконсультируют людей, имеющих намерения переселиться на постоянное место жительства в РФ, получить статус беженца, вынужденного переселенца, сообщили в пресс-службе карельской таможни.

Участники горячей линии могут обращаться в будние дни с 09.00 до 17.00 по телефонам:

(88142) 71 11 40

(88142) 71 11 49

(88142) 71 09 82

(88142) 71 09 21

(88142) 71 09 34

— в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни по телефону: (88142) 71 11 27.