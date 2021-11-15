Таможня Карелии рассказала о новых правилах вывоза лесоматериалов из страны

С 1 января необработанные лесоматериалы некоторых пород можно будет вывозить только через железнодорожные пункт пропуска Люття в Карелии и Хасан в Приморском крае.

С 1 января 2022 года вывоз необработанных лесоматериалов хвойных пород, а также ценных пород (бука, дуба и ясеня) с территории России будет осуществляться только из железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу страны: ЖДПП Люття (Республика Карелия) и ЖДПП Хасан (Приморский край). Об этом информирует пресс-служба Карельской таможни.

Сообщается, что эти изменения внесены постановлением российского правительства.

Также на территории Карелии для вывоза с 1 января следующего года товаров «щепа, древесина топливная, древесина бондарная, бревна расколотые, колья и столбы из дерева, шпалы деревянные, лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль» и некоторых других определены следующие пункты пропуска: МАПП Вяртсиля, МАПП Люття, МАПП Суоперя, ДАПП Сювяоро, ЖДПП Вяртсиля.

Ранее сообщалось, как сотрудник карельской таможни обнаружил тайник с контрабандой в товарном поезде, следующем в Финляндию.