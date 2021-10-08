Таможня приглашает сегодня жителей Петрозаводска пожаловаться

Карельская таможня проводит акцию «На что жалуетесь?»

Сегодня, 8 октября, любой желающий может стать участником акции «На что жалуетесь?». Она проводится с 14:30 до 16:30 по адресу: Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 25 (здание Карельской таможни, 1 этаж).

Цель акции – разъяснение вопросов, связанных с:

• обжалованием решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц,

• преимуществами досудебного урегулирования споров;

• разграничением порядка обжалования в соответствии с таможенным законодательством.

Желающие принять участие в акции должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и средства индивидуальной защиты.