Таможня приглашает сегодня жителей Петрозаводска пожаловаться

Карельская таможня проводит акцию «На что жалуетесь?»
Сегодня, 8 октября, любой желающий может стать участником акции «На что жалуетесь?». Она проводится с 14:30 до 16:30 по адресу: Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 25 (здание Карельской таможни, 1 этаж).
Цель акции – разъяснение вопросов, связанных с:
• обжалованием решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц,
• преимуществами досудебного урегулирования споров;
• разграничением порядка обжалования в соответствии с таможенным законодательством.
Желающие принять участие в акции должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и средства индивидуальной защиты.
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