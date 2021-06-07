Таможня в Карелии проводит акцию «На что жалуетесь?»

Жители Карелии смогут 11 июня проконсультироваться у представителей правовой службы Северо-Западного таможенного управления.

Как рассказали в пресс-службе Карельской таможни, 11 июня в рамках акции «На что жалуетесь?» можно получить консультации по вопросам, связанным с обжалованием решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц. В этот день в таможне можно узнать о преимуществах досудебного урегулирования споров и отличий порядка обжалования.

Цель акции – напомнить общественности о возможности досудебного урегулирования разногласий с таможенными органами, а также повысить эффективность института ведомственного обжалования и правовой грамотности участников внешнеэкономической деятельности.

Акция «На что жалуетесь?» пройдет в здании Карельской таможни 11 июня с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 25.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В целях соблюдения карантинных мер при посещении таможни обязательно использование медицинских масок и перчаток.