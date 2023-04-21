Таможню на севере Карелии обесточат из-за ремонта оборудования

Во вторник, 4 июля, не будет света в МАПП «Люття» и еще нескольких зданиях в Костомукшском городском округе.

Как сообщили власти города горняков, 4 июля с 10.00 до 15.00 из-за ремонтных работ отключат электроснабжение на следующих объектах: таможня «Люття», погранзастава, дачные поселки «Шариярви» и «Люття», автозаправка на госгранице, вышки МТС и Мегафон, приграничная станция Кивиярви.



В тот же день, 4 июля, с 10.00 на короткие пятиминутные отрезки будут выключать свет в погранкомендатуре, СНТ «Родник», «Ниемиярви», «Норд», «Руда».