Танец наших предков с элементами брейк-данса показали жителям Карелии

Танец на карельской свадьбе столетней давности запечатлели на видео и выложили в сеть.
Видео танца наших предков появилось в паблике «Карелия, Петрозаводск | Вкратце».
Танец был исполнен на карельской свадьбе в Суоярви в 1920 году, сообщили в сети.
«Посмотрите, как танцевали наши предки! Даже есть элементы брейк-данса». — сообщили в паблике.
«Невеста сидит на лавочке, голова покрыта платком», — добавили авторы поста.
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