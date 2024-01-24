Танец наших предков с элементами брейк-данса показали жителям Карелии

Танец на карельской свадьбе столетней давности запечатлели на видео и выложили в сеть.

Видео танца наших предков появилось в паблике «Карелия, Петрозаводск | Вкратце».

Танец был исполнен на карельской свадьбе в Суоярви в 1920 году, сообщили в сети.

«Посмотрите, как танцевали наши предки! Даже есть элементы брейк-данса». — сообщили в паблике.

«Невеста сидит на лавочке, голова покрыта платком», — добавили авторы поста.