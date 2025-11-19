Танцевальная команда из Карелии заняла второе место на Чемпионате России в Сочи

Команда «FLASHBACK» танцевальной студии «FLASH BAZA» из Карелии завоевала серебро на Чемпионате России по современному и уличному танцу #ИдиТанцуйФест 2025 16 ноября в Сочи.
В номинации «Street Show Beg» среди танцоров возрастной категории 13-16 лет карельские исполнители под руководством тренера Дарьи Миролюбовой заняли второе место, продемонстрировав высокий уровень подготовки.
— Поездка выдалась невероятно насыщенной: девочки прокачали свои навыки на классах у судей, некоторые даже поучаствовали в шоукейсе, а между репетициями и выступлениями успели вдохнуть морской воздух и погулять по солнечному Сочи! , — сообщается в паблике «
#ИдиТанцуйФест» — это фестиваль-конкурс современного танца, который проводится в России и ориентирован на танцоров разного уровня — как начинающих, так и профессионалов. Успех команды «FLASHBACK» на национальном уровне отмечает значительные достижения в развитии уличной танцевальной культуры в Республике Карелия.
Ранее мы сообщали, что танцевальный коллектив из Петрозаводска впервые выступил на международной арене и достойно представил регион в Южной Корее.