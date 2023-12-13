Танцевальный дуэт из Петрозаводска стал лучшим на международном турнире

За медали боролись около двух тысяч участников из разных стран.

В Минске прошел международный турнир по танцевальному спорту «Alliance Trophy – 2023».



Дуэт Алексея Майорова и Веры Марковой танцевального клуба «Ритм» Петрозаводска победил в категории «Юниоры-2, европейская программа».



Соревнования объединили около двух тысяч спортсменов из Белорусии, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Молдовы, сообщили в мэрии карельской столицы.