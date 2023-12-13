Танцевальный дуэт из Петрозаводска стал лучшим на международном турнире

За медали боролись около двух тысяч участников из разных стран.
В Минске прошел международный турнир по танцевальному спорту «Alliance Trophy – 2023».
Дуэт Алексея Майорова и Веры Марковой танцевального клуба «Ритм» Петрозаводска победил в категории «Юниоры-2, европейская программа».
Соревнования объединили около двух тысяч спортсменов из Белорусии, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Молдовы, сообщили в мэрии карельской столицы.
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