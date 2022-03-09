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Танцоры из Карелии достойно представили республику в Санкт-Петербурге

Новости. Общество
18:40, 11 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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На завершившемся Чемпионате СЗФО карельские танцоры завоевали несколько медалей.

Около 200 спортивных пар приняли участие на проходивших в минувшие выходные Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа России по танцевальному спорту.

Как рассказали в Минспорта Карелии, танцоры из республики добились впечатляющих результатов. Леонид Пахомов и Арина Гулиева стали финалистами по европейской программе и в двоеборье, Глеб Кузин и Надежда Люббе — финалисты по всем трем программам, Дмитрий Нелединский и Александра Каблова также стали финалистами в двоеборье.

Среди юниоров и юниорок 16-18 лет и в возрастной категории 19-20 лет в финал пробились Даниил Никитин и Милана Хайгонен, а Всеволод Клименок и Анастасия Редькина вошли в число финалистов в двоеборье и латиноамериканской программе.

Самые высокие результаты и уровень танца продемонстрировали сразу три дуэта из Карелии: Павел Карпов и Виктория Грудинина завоевали серебряные медали в европейской программе среди юниоров и юниорок 19-20 лет.

Чемпионами в двоеборье среди мужчин и женщин 19 лет и старше стали Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова.

На первенстве СЗФО среди юношей и девушек 12-13 лет на высшую ступень пьедестала поднялись Алексей Майоров и Вера Маркова.

Ранее спортсмен из Карелии стал сильнейшим боксером Северо-запада России.

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