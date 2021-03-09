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Танцоры из Карелии показали мастерство на соревнованиях в Москве

Новости. Спорт
18:00, 10 Марта 2021
фото: © Петрозаводск спортивный
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Карельские спортсмены уверенно боролись за призовые места, рассказали на сайте "Петрозаводск спортивный".

Танцоры клуба Петрозаводска Dance Studio Kikhtenko PTZ (DSK) показали мастерство на турнире в Москве "GRAND PRIX DINAMO 2021". Соревнования высокого уровня собрали достойный состав участников, среди которых спортсмены столицы Карелии уверенно боролись за призовые места.

Игорь Григорьев и Марина Мазур выиграли золотую медаль в категории "Rising Stars Сеньоры 3+4", латиноамериканская программа. Серебряную награду получили за высокое мастерство в категории Сеньоры-3 .

Финалистами категории "Звёзды России", латиноамериканская программа, стали танцоры клуба Никита Ютин и Дарья Хмелёва. Спортсмены заняли 4-ю строчку в итогах соревнований. 

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