Танцоры из Карелии покорили Санкт-Петербург

Танцевальные пары из Петрозаводска достойно выступили на одном из крупнейших турниров страны в северной столице.

Один из крупнейших турниров по танцевальному спорту «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2022» проходил с 22 по 25 апреля в северной столице. За призы боролись 1527 пар из 22 регионов России.

Карелию представляли воспитанники танцевального клуба «Ритм». В категории юноши и девушки 12-13 лет в европейской программе «серебро» выиграл дуэт Алексей Майорова и Веры Марковой. Ребята показали высочайший результат среди 122 сильнейших дуэтов страны.

Кроме того, в четвертьфинальные туры соревнований вышли Леонид Пахомов и Арина Гулиева, выступавшие в категории 14-15 лет в европейских танцах, а также Глеб Кузин и Надежда Люббе, также 14-15 лет в латиноамериканской программе.

Ранее танцевальная пара из Петрозаводска «зажгла» в Москве — спортсмены стали победителями и призерами Кубка Динамо 2022.