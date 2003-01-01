Танцоры из Карелии завоевали призовые места на Russian Open Championship в Москве

Воспитанники карельских танцевальных клубов успешно выступили на одном из самых масштабных турниров России — Russian Open Championship, который проходил в Москве с 18 по 26 октября.

Особых успехов добились танцоры клуба «РИТМ», которые завоевали несколько призовых мест в различных категориях. Паре Вениамин Тимофеев и Мария Лахей удалось занять третье место в двоеборье, где соревновались 106 пар.

В европейской программе среди 335 пар Алексей Майоров и Вера Маркова заняли 13-е место, а Леонид Пахомов и Арина Гулиева вошли в топ-7 среди 72 пар в категории студентов.

Всего в турнире приняли участие более 1000 пар из разных регионов России и зарубежных стран. Соревнования считаются одними из самых престижных в стране в области танцевального спорта.

Ранее мы сообщали, что пара из Карелии заняла третье место на международном турнире по бальным танцам в Москве.