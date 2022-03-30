Танцоры из Петрозаводска стали победителями турнира в Санкт-Петербурге

Воспитанники городского клуба «Ритм» выиграли золотые и серебряные медали соревнований, организованных Федерацией танцевального спорта Санкт-Петербурга.
Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.
В турнире участвовали три петрозаводских пары: Матвей Уллиев и Софья Иванова, Роман Остапчук и Софья Фролова, Давид Филиппов и Валерия Мамай.
Лучший результат показали Матвей и Софья. Пара заняла первые места среди юниоров в двоеборье и латиноамериканской программе, а также выиграла «серебро» в европейской программе.
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