Танцоры из Петрозаводска стали победителями турнира в Санкт-Петербурге

Воспитанники городского клуба «Ритм» выиграли золотые и серебряные медали соревнований, организованных Федерацией танцевального спорта Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

В турнире участвовали три петрозаводских пары: Матвей Уллиев и Софья Иванова, Роман Остапчук и Софья Фролова, Давид Филиппов и Валерия Мамай.

Лучший результат показали Матвей и Софья. Пара заняла первые места среди юниоров в двоеборье и латиноамериканской программе, а также выиграла «серебро» в европейской программе.