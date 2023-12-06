Танцоры Петрозаводска привезли много серебра с соревнований в Санкт-Петербурге

Танцоры из карельской столицы заняли призовые места на турнире «Dance time cup».

В Санкт-Петербурге прошел турнир «Dance time cup». Призовые места соревнований заняли воспитанники танцевального клуба «Ритм» Петрозаводска.



Софья Урняжева стала второй в категориях «Юниоры 1+2, соло, Е класс, la», «Юниоры 1+2, соло, Е класс, st» и «Юниоры 1+2, соло, до Д класса, la». Кроме того, спортсменка заняла пятое место в категории «Юниоры 1+2, соло, до Д класса, st».



Святослав Марков и Руслана Ильченко завоевали серебряные награды в категории «Взрослые + молодежь, латиноамериканская программа», рассказали в мэрии столицы Карелии.