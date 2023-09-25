Танцоры Петрозаводска заняли призовые места на соревнованиях в Петербурге

Спортсмены танцевального клуба «Степ» заняли первое и третье места на состязаниях «Рейтинг-турнир СФТС Спб».

В Санкт-Петербурге прошли соревнования «Рейтинг-турнир СФТС Спб».

На нем выступили представители танцевально-спортивного клуба «Степ» Петрозаводска.



Владимир Куканов и Яна Давиденко победили в категории «Взрослые+молодежь, двоеборье, Д класс».



Алина Писарева заняла первое место в категории «Юниоры 1+2, Соло, Е класс, европейская программа», а в категории «Юниоры 1+2, Соло, Е класс, латиноамериканская программа» – третье, рассказали в мэрии карельской столицы.



