Тарифы на грузоперевозки автотранспортом из Карелии по России упали в 2 раза из-за санкций

Стоимость автомобильных грузоперевозок по России снизилась почти в 2 раза из-за выросшей конкуренции после того, как без работы остались международные автоперевозчики.

Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал представитель одной из карельских компаний Дмитрий Иванов.

Его фирма возила в Финляндию лес, доску, пеллеты, гранулы, а обратно в Россию — бумагу, целлюлозу и другие товары. Но сейчас она фактически свернула свою деятельность из-за запрета на грузовые перевозки из России в страны Евросоюза.

«Смотрим, можно ли переориентироваться на внутренние российские перевозки. Но рынок автоперевозок сейчас настолько перенасыщен, что тарифы упали практически в два раза. Если раньше мы возили из Санкт-Петербурга в Петрозаводск по цене 35-40 тыс. рублей за рейс, то на сегодняшний день это 17-20 тысяч. Если посчитать, то это получается где-то 37-41 рубль за километр. А когда мы возили в Европу, тариф был не меньше 1 евро за километр. Мы посчитали рейсы на Москву с учетом стоимости солярки, получается, что будем работать в ноль. Работа ради работы. Ребята знакомые поехали в Белоруссию — вернулись в минус. Одна машина у нас была в Ростовской области. Ставка была 100 рублей за километр. Мы посчитали — хорошая ставка. Машина пошла. А потом как началось! Там платная дорога, там платная. Мы только за платные дороги в районе 7-8 тыс. отдали. Переориентироваться на Россию — не вариант. Ведь крупные московские компании как ездили по России, так и будут ездить. Залезть в этот рынок очень трудно», — рассказал Иванов.

Что ждет эту отрасль, читайте в статье «Рискуют от безысходности»: как санкции ударили по грузоперевозкам в Карелии».