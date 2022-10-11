В Карелии выросли тарифы на услуги ЖКХ

В Карелии с 1 декабря выросли тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, сообщает Карелиястат.
Услуги по снабжению электроэнергией подорожали на 8,9% — до 351 рублей 28 копеек за 100 кВт.ч
Водоотведение подорожало на 8,5% — до 35 рублей 46 копеек за кубометр.
Тарифы на холодное водоснабжение выросли на 8% - до 41 рубля 83 копеек за кубометр и до 1007 рубля 64 копеек на человека в месяц.
Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению на человека в месяц стоят теперь 748 рублей 49 копеек (рост на 8,3%).
Горячее водоснабжение подорожало на 6,6% (до 201 рубля 68 копеек за кубометр).
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание